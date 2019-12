Domenico Pozzovivo non ha nessuna intenzione di lasciare il ciclismo, il corridore lucano è riuscito a trovare una nuova squadra, firmando un contratto con il Team NTT (ex Dimension Data).

Superato il brutto incidente in cui era rimasto coinvolto lo scorso agosto, il 37enne nel 2020 continuerà a gareggiare, allungando la propria carriera. L’obiettivo di Pozzovivo sarà ancora una volta il Giro d’Italia, avendo partecipato in carriera a ben tredici edizioni, saltando dal 2005 ad oggi solo quelle del 2006 e del 2009, con un quinto posto come miglior risultato. Sulle strade italiane ritroverà Vincenzo Nibali, con cui ha condiviso anni importanti alla Bahrain-Merida.

