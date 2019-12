Che coppia quella composta dagli azzurri Francesco Lamon e Michele Scartezzini che nella giornata di chiusura della quarta prova di Coppa del Mondo in Nuova Zelanda conquista uno splendido bronzo nel madison uomini. In una corsa che ha visto la supremazia assoluta della coppia neozelandese Gate e Stewart, oro finale con 129 punti e 4 giri conquistanti, davanti all’Australia, argento con 87 punti e tre giri conquistati, splende il bronzo dell’Italia con 57 punti e due giri conquistati. Con questo risultato l’Italia guida la classifica di Coppa UCI con 1225 punti, davanti a Gran Bretagna e Spagna.

L’Italia è pronta per la 5^ prova di Coppa del Mondo UCI in programma in Australia (13/15 dicembre) con questi azzurri convocati dal CT Davide Cassani su indicazione dei CT Salvoldi e Villa:

Nazionale Donne – CT Dino Salvoldi

ALZINI MARTINA – BIGLA TEAM

BALSAMO ELISA – G.S. FIAMME ORO

FIDANZA MARTINA – G.S. FIAMME ORO

GUAZZINI VITTORIA – G.S. FIAMME ORO

VECE MIRIAM – VALCAR CYLANCE CYCLING

Nazionale Uomini – CT Marco Villa

BERTAZZO LIAM – NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM

GIORDANI CARLOALBERTO – ARVEDI CYCLING ASD

LAMON FRANCESCO – G.S. FIAMME AZZURRE

MILAN JONATHAN – CTF

MORO STEFANO – ARVEDI CYCLING ASD

PLEBANI DAVIDE – ARVEDI CYCLING ASD

SCARTEZZINI MICHELE – G.S. FIAMME AZZURRE

