Tutto pronto per la tappa numero 4 della Coppa del Mondo su pista, in programma a Cambridge (Nuova Zelanda): tre giorni di gare intense, da venerdì 6 a domenica 8 dicembre, con le qualifiche dell’Inseguimento a squadre che daranno il via ufficiale alla quarta tappa del challenge UCI. Si riparte dal bronzo conquistato nell’Americana dalla coppia Consonni-Guazzini, che ha chiuso la terza prova di Hong Kong contribuendo a portare a quota 11 il medagliere azzurro in questa stagione.

Per questa tappa di Coppa, il quartetto uomini sarà composto da Liam Bertazzo, Francesco Lamon, Davide Plebani e Michele Scartezzini. Non ci sarà invece il trenino rosa: l’Italia è infatti ben salda nella seconda posizione del ranking Olimpico con 9140 punti, e tutte le azzurre hanno da poco ripreso la preparazione.

Riportiamo sotto gli azzurri convocati dal Coordinatore Tecnico Davide Cassani, su indicazione dei CT Salvoldi (Donne) e Villa (Uomini), con le discipline in cui correranno. Ricordiamo che i CT si riservano il diritto, nel rispetto del regolamento, di effettuare dei cambiamenti per la scelta dei titolari.

Nazionale Donne

FIDANZA MARTINA – G.S. FIAMME ORO – Scratch e Madison

GUAZZINI VITTORIA – G.S. FIAMME ORO – Madison; Omnium

VECE MIRIAM – VALCAR CYLANCE CYCLING – Sprint e Keirin

Nazionale Uomini

BERTAZZO LIAM – NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM – Inseguimento a squadre e Omnium

GIORDANI CARLOALBERTO – ARVEDI CYCLING ASD – Scratch

LAMON FRANCESCO – G.S. FIAMME AZZURRE – Inseguimento a squadre e Madison

MILAN JONATHAN – CTF – Riserva Inseguimento a squadre

MORO STEFANO – ARVEDI CYCLING ASD – Riserva Omnium, Scratch e Madison

PLEBANI DAVIDE – ARVEDI CYCLING ASD – Inseguimento a squadre

SCARTEZZINI MICHELE – G.S. FIAMME AZZURRE – Inseguimento a squadre e Madison

IL PROGRAMMA

Finali – Venerdì 6 dicembre a partire dalle ore 11.00 (+ 12 ore di fuso rispetto all’Italia)

Inseguimento a squadre Donne

Inseguimento a squadre uomini

Team Sprint Donne

Team Sprint Uomini

Finali – Sabato 7 dicembre a partire dalle ore 13.00

Madison Donne

Keirin Uomini

Omnium uomini

Sprint Donne

Scratch Donne

Finali – domenica 8 dicembre a partire dalle ore 11.00

Madison Uomini

Keirin Donne

Omnium Donne

Sprint Uomini

Scratch Uomini

