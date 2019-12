Brutto incidente per Leonardo Pasquotto, giovane corridore under 23 impegnato in allenamento insieme al fratello sulle strade del Comune di Arbizzano.

L’atleta italiano, che ha militato nel Sissio Team e l’anno prossimo passerà al Velo Club Mendrisio, si è scontrato contro un’automobile di una signora che, sorpassandolo, ha improvvisamente svoltato a destra investendo Leonardo.

La mano destra del corridore è finita sotto la ruota posteriore della macchina, senza riportare alcuna frattura ma perdendo due unghie. Quindici i punti di sutura applicati, fondamentali per medicare le ferite riportate.

