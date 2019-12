Un incidente terribile, avvenuto lo scorso 6 ottobre che ha letteralmente cambiato la vita di Edo Mass. Il corridore olandese è stato centrato da un’automobile durante il Piccolo Giro di Lombardia, una classica internazionale del calendario dilettanti.

Durante la discesa del Ghisallo verso Magreglio, il 19enne della squadra Continental del Team Sunweb ha sbattuto violentemente contro la portiera posteriore dell’auto di una donna, immessasi sul percorso in senso contrario. Immediato il ricovero al Niguarda di Milano, con una diagnosi tremenda: fratture alla schiena e lesione del midollo spinale. Maas da quel momento è rimasto su una sedia a rotelle, lottando giorno dopo giorno per riprendere in mano la propria vita.

La donna dell’incidente lo ha cercato, ma l’olandese non ha voluto incontrarla: troppo forte il dolore per quanto accaduto ormai quasi tre mesi fa.

Valuta questo articolo