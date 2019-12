“Il mio obiettivo sarà il Tour. Dobbiamo ancora parlarne meglio ma punterò tutto sul Tour“, con queste parole, Geraint Thomas, vincitore della Grand Boucle 2018, ha espresso la sua volontà di voler tornare a vestire la maglia gialla dopo essere stato spodestato dal più giovane compagno di squadra Bernal. Nemmeno il ritorno di un grande rivale come Chris Froome sembra spingere il gallese versi altri obiettivi, come per esempio il Giro d’Italia. “Si tratta di soppesare la propria posizione all’interno del team, è quello che ti motiva – continua in un’intervista al ‘Guardian’ il corridore della Ineos – Non ha senso andare al Giro solo per essere il leader della squadra ed essere motivato al 95%. Se vai al Giro, devi fare all-in. Mi piacerebbe un giorno vincerlo ma il prossimo anno quello che mi eccita di più è provare a vincere di nuovo il Tour”.

