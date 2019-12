Rcs Sport ha organizzato una particolare iniziativa che ha permesso ai fan di Shanghai di poter entrare a contatto con l’atmosferta del Giro d’Italia. La Ride Like, manifestazione promossa nel distretto di Qingpu, ha raccolto 16 leggende del ciclismo per due giorni di festa in rosa, nel corso della quale i tifosi hanno potuto ammirare il celebre ‘trofeo Senza Fine’.

In strada non è mancato lo spettacolo con ciclisti del calibro di: Ivan Basso, Andy e Franck Schleck, Paolo Bettini, Purito Rodriguez, Igor Astarloa, Oscar Freire, Filippo Pozzato, Robbie McEwen, Stuart O ‘Grady, Sylvain Chavanel, Gilberto Simoni, Max Lelli e George Hincapie. A spuntarla è stato Alberto Contador, primo incontrastato davanti ad Alessandro Ballan e al cinese Chen Long, non professionista ma dimostratosi ugualmente all’altezza. Un grande successo di pubblico che sembra aver convinto gli organizzatori a trasformare la Ride Like in un grande classico per dilettanti per attirare, negli anni a venire, sempre più appassionati.

