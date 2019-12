Nel pomeriggio odierno, verso le ore 17:00, nei pressi del bar Tenconi di via Tesio a Milano, il personale della Polizia di Stato ha individuato e fermato un gruppo di persone in possesso di mazze e bastoni. Tali soggetti si sono rivelati tifosi del Barcellona, appartenenti alle frange più calde del tifo ultras, arrivati in città per la sfida di Champions League contro l’Inter ma sprovvisti di biglietto. L’intervento delle Forze dell’Ordine e del personale della Digos è stato tempestivo ed i 62 spagnoli sono stati isolati prima che potessero entrare in contatto con i tifosi locali. Dopo essere stati sottoposti ad una accurato controllo sono stati accompagnati in Questura per il foto segnalamento e per valutare l’adozione di opportuni provvedimenti nei loro confronti.

