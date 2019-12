In diretta su Dazn il meglio della Champions League di volley maschile. DAZN trasmetterà tutti i match delle tre squadre italiane

Dopo il debutto, il mese scorso, della CEV Volleyball Champions League femminile, è ora di quella maschile. A partire da mercoledì 4 dicembre, la piattaforma di streaming trasmetterà in esclusiva, in diretta e on demand, le partite delle squadre italiane impegnate nella massima competizione europea per club.

A rappresentare l’Italia nella prima giornata della fase a gironi sarà la Sir Safety Conad Perugia che, mercoledì 4 dicembre alle 20:30, affronterà i portoghesi del Benfica. L’esordio in Champions League per i campioni d’Europa in carica, invece, sarà giovedì 12 dicembre alle 18:00 contro i cechi della Ceske Budejovice. A seguire, alle 20:30, spazio alla sfida tra Itas Trentino e Fenerbahçe HDI Sigorta Istambul (Con DAZN segui le tre squadre italiane in Champions IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND).

Per la manifestazione, DAZN (ATTIVA ORA) schiererà un team di commento stellare, con al suo attivo ben 10 trofei complessivi tra Coppa Campioni e Champions League in carriera. Andrea “Zorro” Zorzi ritorna come prima voce, ruolo che vedrà alternarsi anche Marcello Piazzano e Andrea Pratellesi. Grandi protagonisti del mondo della pallavolo anche al commento tecnico, con Alberto Cisolla e Samuele Papi.

Di seguito la programmazione di DAZN per la prima giornata e seconda giornata della CEV Volleyball Champions League maschile:

Mercoledì 4 dicembre

Ore 20:30

Sir Perugia v Benfica, commento di Andrea Zorzi e Samuele Papi

Mercoledì 11 dicembre

Ore 20:00

Tours VB v Sir Perugia, commento di Marcello Piazzano e Alberto Cisolla

Giovedì 12 dicembre

Ore 18:00

Ceske Budejovice v LUBE Civitanova, commento di Andrea Pratellesi

Ore 20:30

Itas Trentino v Fenerbahce, commento di Andrea Zorzi e Alberto Cisolla

