Larga vittoria per il Napoli nell’ultima giornata del Gruppo E, il Genk si arrende 4-0 ma non basta agli azzurri per chiudere al primo posto, rimasto nelle mani del Liverpool. I Reds infatti sbancano Salisburgo con Mané e Salah e rimangono davanti di un punto, beffando così la squadra di Ancelotti.

Classifica finale Gruppo E:

Liverpool 13 Napoli 12 Salisburgo 7 Genk 1

