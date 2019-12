Serviranno due set sia a Unet E-Work Busto Arsizio che a Saugella Monza per superare matematicamente i sedicesimi di finale della CEV Volleyball Cup 2020. Le due formazioni lombarde, in virtù dei netti successi per 3-0 nelle gare di andata, partiranno giovedì in situazione di ampio vantaggio.

Le farfalle di Stefano Lavarini saranno ospiti del VK UP Olomouc, squadra ceca – largamente sconfitta al PalaYamamay – che ha in Hodanova e Orvosova le due atlete più pericolose in fase offensiva. In caso di passaggio agli ottavi, le farfalle si troverebbero di fronte la vincente dello scontro in programma mercoledì sera tra le francesi dell’ASPTT Mulhouse e le polacche del Developres SkyRes Rzeszow (con queste ultime vittoriose all’andata per 3-2).

Le brianzole di Massimo Dagioni si misureranno con l’Orbita ZNU Zodush Zaporizhzhya appena battuto martedì sera, sempre tra le mura di ‘casa’. Quella di giovedì sarà l’ultimo match interno disputato lontano dalla Candy Arena: “Dopo la bella gara di martedì sera vogliamo confermarci – spiega Anna Danesi, centrale della Saugella -. Credo che la cosa più importante, oltre a vincere, fosse migliorare il nostro gioco senza concentrarci su chi avevamo di fronte. Spero che domani accada la stessa cosa. Giocare partite in cui il ritmo non è sempre altissimo non è facile, perché può capitare che si perda la concentrazione. Noi però non l’abbiamo fatto e di questo sono felice”. All’orizzonte per le monzesi c’è la Dinamo Kazan di Samanta Fabris (o le tedesche del Potsdam, che però dovrebbero ribaltare il 2-3 subito in casa all’andata).

