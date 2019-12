Due gare in tre giorni per superare i sedicesimi di finale della CEV Volleyball Cup 2020. Un’agenda atipica, quella che il calendario della competizione continentale propone alla Saugella Monza, che torna in campo in Europa dopo il trionfo della scorsa stagione in Challenge Cup. A causa della delicata situazione politica al confine della Crimea, il match contro l’Orbita ZNU Zodush Zaporizhzhya che si doveva disputare in Ucraina è stato rinviato a martedì 17 dicembre, in casa delle brianzole così come il ritorno, previsto giovedì 19.

Entrambi i match contro le ucraine si giocheranno dunque al PalaYamamay di Busto Arsizio, temporanea casa della Saugella in attesa di tornare alla Candy Arena. La squadra di Massimo Dagioni vi arriva al termine di un buon periodo di forma, contraddistinto da una lunga striscia di vittorie interrotta solo domenica dalla Unet E-Work.

Proprio le farfalle, anch’esse impegnate nella stessa manifestazione – del cui trofeo sono detentrici – partiranno alla volta della Repubblica Ceca per affrontare il VK Up Olomouc, già sconfitto nettamente all’andata. Alle biancorosse di Stefano Lavarini, attualmente seconde nella classifica del Campionato di Serie A1, serviranno due set per conquistare matematicamente la qualificazione agli ottavi.

Valuta questo articolo