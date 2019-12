Un’ora di gioco, o poco più, per togliere via qualsiasi ruggine o paura, ricordarsi di essere le detentrice della Challenge Cup, e bagnare al meglio l’esordio in CEV Volleyball Cup 2020.

La Saugella Monza inizia nel migliore dei modi l’avventura europea con un rotondo 3-0. Al PalaYamamay di Busto Arsizio, teatro insolito sia per le brianzole che per le ucraine dell’ Orbita ZNU Zodush Zaporizhzhya – che sulla carta erano stasera le padroni di casa nell’andata dei sedicesimi della competizione europea – Ortolani e compagne entrano in campo concentrate ed aggressive, soprattutto al servizio, per mettere in difficoltà sin dalle prime battute le ragazze di Komisarova, che non riescono più di tanto ad opporre resistenza, sia per il divario tecnico tra le due squadre, sia perchè le saugelline non lasciano nulla al caso.

Mattatrice della serata Floortje Meijners , ben diciassette i palloni messi a terra dall’olandese.

Giovedì sera la gara di ritorno, sempre al PalaYamamay di Busto Arsizio alle ore 20.30, con le monzesi a beneficiare sulla carta del fattore campo: basteranno due set per staccare il pass per gli ottavi di finale.

