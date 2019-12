Prosegue in grande stile la stagione europea della Savino Del Bene Scandicci. Nella terza giornata della fase a gironi della CEV Champions League Volley 2020, le ragazze di Marco Mencarelli ottengono un successo netto sul Nova KBM Branik Maribor (3-0 con parziali 25-16, 25-22, 25-16) che le mantiene in testa alla Pool B, con 8 punti, a +2 sul VakifBank Istanbul.

Al PalaEstra di Siena le padrone di casa offrono una prestazione concreta, in cui sono costrette a lottare punto a punto solo nella fase centrale del secondo set. Tra le buone notizie della serata, la migliore è certamente il rientro in campo di Adenizia Da Silva, la centrale brasiliana reduce dall’intervento chirurgico alla spalla e subito capace di siglare 7 punti in poco più di un set.

Si conclude quindi con l’ottimo bottino di tre successi il terzo turno della competizione per le squadre italiane. Martedì, infatti, l’A. Carraro Imoco Conegliano aveva conquistato tre punti e la vetta della Pool D in casa del Nantes, mentre l’Igor Gorgonzola Novara si era rimessa in carreggiata con il 3-2 esterno contro il LKS Commercecon Lodz.

CEV CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY 2020

I RISULTATI DELLA 3^ GIORNATA

Pool A

Budowlani Lodz (POL) – Eczacibasi VitrA Istanbul (TUR) 0-3 (17-25, 16-25, 22-25)

Fenerbahce Opet Istanbul (TUR) – LP Salo (FIN) 0-3 (10-25, 16-25, 14-25)

Classifica: Eczacibasi Vitra Istanbul 8 (3-0), Fenerbahce Opet Istanbul 7 (2-1), Budowlani Lodz 3 (1-2), LP Salo 0 (0-3).

Pool B

Lokomotiv Kaliningrad Region (RUS) – VakifBank Istanbul (TUR) 2-3 (34-32, 25-21, 19-25, 24-26, 10-15)

Savino Del Bene Scandicci – Nova KBM Branik Maribor (SLO) 3-0 (25-16, 25-22, 25-16)

Classifica: Savino Del Bene Scandicci 8 (3-0), Vakifbank Istanbul 6 (2-1), Lokomotiv Kaliningrad Region 4 (1-2), Nova KBM Branik Maribor 0 (0-3).

Pool C

LKS Commercecon Lodz (POL) – Igor Gorgonzola Novara 2-3 (25-22, 15-25, 9-25, 25-19, 10-15)

Khimik Yuzhny (UKR) – Allianz MTV Stuttgart (GER) 1-3 (22-25, 16-25, 25-22, 26-28)

Classifica: Allianz MTV Stuttgart 7 (2-1), Igor Gorgonzola Novara 5 (2-1), LKS Commercecon Lodz 5 (2-1), Khimik Yuzhny 1 (0-3).

Pool D

Nantes VB (FRA) – A. Carraro Imoco Conegliano 0-3 (22-25, 18-25, 22-25)

Vasas Obuda Budapest (HUN) – CSM Volei Alba Blaj (ROU) 19/12

Classifica: A. Carraro Imoco Conegliano 8 (3-0), Nantes VB 6 (2-1), Vasas Obuda Budapest 1 (0-2), CSM Volei Alba Blaj 0 (0-2).

Pool E

RC Cannes (FRA) – Dinamo Moscow (RUS) 3-0 (25-22, 28-26, 25-22)

Uralochka NTMK Ekaterinburg (RUS) – Maritza Plovdiv (BUL) 19/12

Classifica: RC Cannes 8 (3-0), Dinamo Moscow 6 (2-1), Uralochka NTMK Ekaterinburg 1 (0-2), Maritza Plovdiv 0 (0-2).

