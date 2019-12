La terza giornata della CEV Champions League 2020 si è aperta con due trasferte insidiose per le nostre campionesse d’Europa dell’ Igor Gorgonzola Novara, e per le campionesse del mondo dell’ A.Carraro Imoco Conegliano.

Le azzurre di Massimo Barbolini – terze in classifica con tre punti in due partite prima di questa sfida – si presentano in Polonia per affrontare le padroni di casa del LKS Commercecon Lodz, che finora hanno trovato due vittorie al tie-break in altrettante partite giocate. Partita fondamentale per Chirichella e compagne, che nonostante il caldissimo pubblico di casa, riescono a conquistare la vittoria proprio al quinto set.

Dopo un primo set giocato punto a punto e perso nelle battute finali per 22-25, il secondo e terzo set sono un monologo piemontese, con parziali di 25-15 e 25-9. Le polacche però non ci stanno, e riportano il match in equilibrio vincendo la quarta frazione sul 25-19. Ennesimo tie-break per le azzurre, dove nelle difficoltà riescono sempre a trovare le ultime energie per imporsi 10-15, al termine di un’altra splendida sfida estera dopo le fatiche del mondiale in Cina.

Prova di forza delle gaudenziane, che nonostante i tanti impegni ravvicinati, escono dal campo con un’iniezione di fiducia e la prova corale di tutte le igorine – 17 punti di Brakocevic Canzian, 16 per Vasileva, 14 per il capitano Chirichella , 13 per Arrighetti e ben 12 per Hancock – e due punti pesantissimi per il discorso qualificazione.

Tutto più facile in terra francese per l’ A.Carraro Imoco Conegliano, che supera in tre set le padroni di casa del Nantes VB, che non riescono ad impensierire più di tanto Wolosz e compagne, che trovano così la terza vittoria in altrettante gare della fase a gironi e consolidano il primo posto nella Pool D. Santarelli trova ottime risposte anche dalle “seconde linee”, con Chiaka Ogbogu schierata nuovamente nel sestetto, e la statunitense non delude le aspettative: miglior realizzatrice delle pantere con 14 palloni messi a terra.

Mercoledì, ore 20.30 in diretta su DAZN, tocchèrà alla Savino del Bene Scandicci scendere in campo al PalaEstra per ospitare il Nova KBM Branik Maribor, e cercare di confermare il primo nel girone B rispondendo a distanza al Vakifbank di Guidetti, vittorioso stasera in Russia.

Valuta questo articolo