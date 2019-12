Vittoria per 3-0 per l’Allianz Powervolley Milano al suo esordio assoluto in Europa. Nei sedicesimi di finale della CEV Challenge Cup contro gli albanesi dell’Erzeni Shijak, la squadra di coach Piazza si è imposta in poco meno di un’ora con i parziali 25-9, 25-15, 25-7.

Al Centro Pavesi FIPAV di Milano, teatro della sfida, la formazione meneghina ha sbrigato la pratica contro gli albanesi in maniera abbastanza agevole. Con coach Piazza a dare respiro ad alcuni dei suoi, Milano si è presentata con Izzo in diagonale con Nimir, Okolic al centro con Clevenot, in posto 4 Basic e Gironi con il libero Pesaresi. Parziali senza storia, così come i confronti in tutti i fondamentali del match: Milano chiude con l’80% in attacco con Nimir che mette a referto 22 punti (88% in attacco), 12 muri vincenti e 16 ace. Ottima prova di squadra, che ha approcciato il match nella maniera corretta e non ha regalato nulla agli avversari.

A commentare il match a fine è il francese Luka Basic, autore di una buona prova con 12 punti a referto: «Siamo contenti per questa vittoria: era importante giocare in maniera seria, rispettando l’avversario. Domani dobbiamo nella stessa maniera per chiudere la pratica della qualificazione. La mia prova? Noi siamo sempre pronti per dare una mano alla squadra, sono felice di aver giocato e di dare alla squadra la mia energia».

ERZENI SHIJAK – ALLIANZ POWERVOLLEY MILANO: 0-3 (9-25, 15-25, 7-25)

Allianz Powervolley Milano: Nimir 22, Basic 12, Izzo 3, Gironi 8, Okolic 5, Clevenot 15, Pesaresi (L). N.e.: Hoffer (L), Kozamernik, Sbertoli, Petric, Weber. All. Piazza.

Erzeni Shijak: Lloshi 0, Kula 6, Gjoklaj 1, Dashi (L), Xhija 2, Cullhaj 6, Baruti 2, Nazifi 0, Medenica 3. N.e. Agushi, Hoxha, Vora. All. Sako

