E’ stato respinto oggi dal Tribunale di Losanna il ricorso presentato da Alex Schwazer, per annullare la sua squalifica per doping di 8 anni. Una decisione che lascia tutti con l’amaro in bocca. “E’ una storia che dal primo giorno ho sempre evitato di commentare per ovvi motivi, ho un ruolo pubblico e istituzionale. Quello che mi sento di dire e che è una vicenda che deve far molto riflettere, in tutti i sensi“, queste le parole di Giovanni Malagò, numero 1 del Coni, a margine del primo seminario internazionale su Milano-Cortina 2026 al Pirellone.

