Il Manchester United passerà l’ennesima stagione complicata. Dall’addio di Ferguson, allenatore dell’ultimo scudetto che ormai è datato 2013, i Red Devils hanno vissuto diversi anni bui con tanti cambi in panchina e poche soddisfazioni in campo. Attualmente lo United si trova a metà classifica con 25 punti, 7 in meno del Chelsea che occupa l’ultimo posto utile per la Champions League addirittura a -24 dal Liverpool capolista con una gara in meno.

Il recente ko contro il Watford, ultimo in classifica, ha fatto infuriare il grande ex Eric Cantona che si è lanciato in un paragone poco lusinghiero: “il Manchester United occupa un posto speciale nel mio cuore, ma vederlo oggi giocare è un po’ come vedere un vecchio fare sesso. Ci prova, ma alla fine lascia tutti un po’ delusi… E quando parlo di un vecchio che fa sesso non parlo di me, era solo una metafora“.

