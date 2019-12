Due stelle azzurre della corsa campestre e tanta Africa. È stato presentato stamattina a San Giorgio su Legnano (Milano) dall’Unione Sportiva Sangiorgese il 63° Campaccio Cross Country, in calendario il 6 gennaio 2020, uno dei primi eventi internazionali della stagione olimpica di Tokyo, quarta tappa del circuito World Athletics Cross Country Permit. A pochi giorni dagli Europei di Lisbona, arriva l’annuncio ufficiale della presenza del bronzo continentale Yeman Crippa (Fiamme Oro) e della campionessa europea under 20 Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre) che sfideranno un gruppo come sempre molto qualificato di specialisti della campestre.

UOMINI – Dall’Etiopia arrivano in quattro: l’argento dei 3000 siepi ai Mondiali di Doha Lamecha Girma (2000), il leader mondale stagionale dei 5000 metri Haile Telahun Bekele (12:52.98), quarto a Doha, Mogos Tuemay (27:23.49 nei 10.000 in stagione) e il 2002 Tadese Worku, argento ai mondiali di cross under 20 in marzo. Bandiera del Kenya affidata al neo primatista mondale dei 5 km su strada Robert Keter (13:22 a Lille). Speranze azzurre, applausi e tanto tifo saranno tutti per Yeman Crippa che vuole aprire alla grande il 2020 dopo una stagione straordinaria, suggellata con la medaglia di bronzo agli Europei di cross, dopo l’ottavo posto nei 10.000 ai Mondiali di Doha con il primato italiano di 27:10.76. Tra gli azzurri anche Yohanes Chiappinelli (Carabinieri), argento con la squadra under 23 agli Eurocross di domenica scorsa e bronzo dei 3000 siepi agli Europei di Berlino 2018.

DONNE – Gara femminile con Etiopia, Kenya e tanta bella Italia. La stella è la keniana Margaret Chelimo Kipkemboi, vicecampionessa mondiale nei 5000 a Doha con 14:27.49, ma non avrà vita facile contro le connazionali Eva Cherono (14:40.25 nei 5000) e Gloriah Kite (quest’anno 8:29.91 sui 3000 e 14:49.22 sui 5000). Agguerrite anche le etiopi Fotyen Tesfay e l’argento mondiale U20 del cross Alemitu Tariku. Proprio la Tariku potrebbe essere la donna da puntare e da provare a battere per Nadia Battocletti che si è appena laureata campionessa europea di cross under 20 per la seconda volta consecutiva e quest’anno ha vinto anche l’argento europeo U20 nei 5000. Nella scorsa edizione, per la prima volta tra le grandi, la 19enne trentina ha concluso al sesto posto. Quinta era stata invece Sara Dossena (Laguna Running) che torna a San Giorgio su Legnano per aprire la stagione olimpica che culminerà nella maratona a cinque cerchi di Sapporo.

