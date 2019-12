Camila Giorgi non ha iniziato al meglio la sua stagione dopo la sosta invernale. Anche se ancora siamo nel 2019, la tennista azzurra ha di fatto iniziato già la nuova annata giocando il torneo di Limoges. Una scelta oculata da parte della Giorgi che intende trovare la miglior condizione in vista dei tornei australiani.

Camila però è stata sconfitta al primo turno sul veloce di Limoges, sconfitta da Liudmila Samsonova, numero 135 del ranking. 6-4, 4-6, 6-4 il punteggio in favore della Samsonova che dunque ha estromesso la Giorgi dal torneo all’esordio. Un avvio non certo col piede giusto da parte di Camila, la quale tornerà al lavoro per salire di condizione in vista del mese di gennaio importantissimo per il proseguo della stagione. La Samsonova adesso troverà la Cornet sulla sua strada.

