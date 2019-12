Come spesso accade, la nuova proprietà di una squadra prova sempre a presentarsi con un ‘regalo’ per i tifosi. Dan Friedkin, magnate americano che è pronto a rilevare la Roma dalle mani di James Pallotta, ha espresso la volontà di regalare a Fonseca e ai propri tifosi un colpo in attacco. Matteo Politano è il primo nome che è iniziato a circolare nelle ultime ore. L’esterno, cresciuto proprio in giallorosso, non ha trovato grande spazio fin qui all’Inter e potrebbe decidere di cambiare aria: per prelavarlo servono una ventina di milioni e qualche cessione sull’esterno (Under).

Per quanto riguarda il centro dell’attacco, serve un giocatore che possa fungere da vice Dzeko, ma in certi casi anche risultare complementare: Mertens, in scadenza con il Napoli, è il profilo ideale nonostante chieda 4 milioni per 3 anni, cifre importanti visti i suoi 33 anni. Infine resta la suggestione Piatek, chiuso al Milan dall’arrivo di Ibrahimovic: un attaccante che ha bisogno di rilanciarsi e che potrebbe favorire la transizione che porterebbe al naturale addio di Dzeko (33 anni).

Valuta questo articolo