Dove andrà a giocare Zlatan Ibrahimovic? Per ora, è un mistero. Il bomber svedese ha annunciato, con largo anticipo, il suo ritorno in Serie A, ma nessuna squadra per ora è uscita allo scoperto, anzi… sembra una gara a chi si defila per prima. Il Bologna si è subito chiamato fuori, spiegando attraverso Walter Sabatini, di non poter puntare allo svedese. Il Milan, in data odierna, con le parole di Maldini ha mostrato una certa insofferenza per i tempi lunghi della trattiva. In serata è arrivato anche il no del Napoli, terza e ultima pretendente, direttamente dalla bocca di Aurelio De Laurentiis ai microfoni di SKY: “Ibrahimovic? Abbiamo pensato a Zlatan con Ancelotti, ora prima di pensare a lui ho altre priorità: rimettere in sesto una squadra che deve giocare in un modo diverso“.

