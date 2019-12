Il Napoli fa sul serio per Lobotka, centrocampista slovacco diventato improvvisamente l’obiettivo numero uno dopo gli ostacoli sorti nell’operazione Torreira.

Tra domani e martedì, i dirigenti azzurri incontreranno il Celta Vigo per valutare la reale fattibilità dell’affare, dopo aver presentato un’offerta di 15 milioni più bonus nei giorni scorsi. Gli spagnoli chiedono invece 25 bonus compresi (20-22 più bonus), dunque un accordo potrebbe arrivare a metà strada, intorno ai 17-18 più bonus. Il Napoli però non ha intenzione di inserire nel contratto una percentuale sulla futura rivendita a favore del Celta, dunque gli azzurri dovranno compiere uno sforzo importante per chiudere l’operazione Lobotka.

Valuta questo articolo