Il Milan studia le prime mosse per il mercato di gennaio. I rossoneri hanno individuato nella difesa il reparto che necessita di un immediato rinforzo, complice l’infortunio di Duarte che dovrà stare fermo di versi mesi e le condizioni incerte di Caldara. Secondo ‘Sport’, i rossoneri avrebbero sondato il terreno per Jean-Clair Todibo, difensore centrale francese in forza al Barcellona. Il giovane talento transalpino non ha trovato il giusto spazio in maglia blaugrana e la società catalana potrebbe privarsene per circa 10 milioni con diritto di recompra, modalità abbordabili per il Milan. C’è però da battere la concorrenza del Bayer Leverkusen (contrario alla recompra) e del Watford (che vorrebbe un semplice prestito).

