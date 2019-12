Secondo quanto riporta il quotidiano catalano Mundo Deportivo, Milan e Barcellona sarebbero alquanto distanti dal chiudere la trattativa per Jean-Clair Todibo. I rossoneri hanno messo gli occhi da tempo sul difensore francese, giovane prospetto che in maglia blaugrana trova poco spazio, ma che la squadra catalana tiene in forte considerazione per il futuro.

Il Milan sarebbe pronto ad offrire 15 milioni, ma il Barcellona, già restio all’idea di venderlo a titolo definitivo, ne vorrebbe almeno 25. Possibile anche l’inserimento di una recompra a favore degli spagnoli. Il Barcellona sarebbe più incline all’idea di cedere Todibo in prestito, possibilmente ad una squadra che gioca le coppe europee. Sul giocatore è inoltre forte la concorrenza di Bayer Leverkusen, Monaco, Everton e Southampton.

Valuta questo articolo