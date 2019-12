L’Atletico Madrid è alla ricerca di un centravanti nel mercato di gennaio, possibilmente un attaccante che non sia solamente un rimpiazzo. I Colchoneros hanno messo gli occhi su Edinson Cavani, in scadenza di contratto con il PSG che potrebbe lasciarlo partire nel caso in cui avesse la certezza di perderlo gratuitamente in estate. Se non dovesse andare in porto la trattativa per ‘El Matador’, l’Atletico punterebbe dunque Krzysztof Piatek del Milan, chiuso dall’arrivo di Ibrahimovic. Il club spagnolo inoltre segue con attenzione la situazione contrattuale di Dries Mertens, in scadenza con il Napoli.

