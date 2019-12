Dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, divenuto realtà nelle scorse ore, il Milan valuta attentamente le prossime occasioni di mercato. Messa una toppa in attacco, i rossoneri puntano a sistemare il centrocampo. Fra i vari obiettivi sulla lista di Boban e Maldini sembra essere stato escluso Nemanja Matic. Il centrocampista serbo, in forza al Manchester United, non convince pienamente: spendere una manciata di milioni per un 31enne, in scadenza in estate, non sembra un’idea allettante, specialmente per un profilo che, in fin dei conti, non consentirebbe un evidente salto di qualità alla mediana attuale.

Valuta questo articolo