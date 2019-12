“Ci vediamo presto in Italia. Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo, che deve rinnovare la propria storia, che è in cerca di una sfida contro tutti“. Una vera e propria bomba di mercato, lanciata dal diretto interessato: Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha concesso un’intervista esclusiva a GQ Italia, in edicola oggi, nella quale annuncia il suo imminente ritorno in Serie A, sbilanciandosi per la prima volta in merito al suo futuro. Gli indizi portano tutti al Milan, una società storica, che vuole tornare a vincere. Lo svedese, alla continua ricerca di stimoli e svide che ne esaltino il carattere competitivo, sembra pronto a rilanciarsi con la maglia rossonera.

“Solo così riuscirò a trovare gli stimoli necessari per sorprendervi ancora – spiega Ibrahimovic al magazine -. Come calciatore non si tratta solo di scegliere una squadra, ci sono altri fattori che devono quadrare. Anche negli interessi della mia famiglia“.

