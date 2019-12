“Un regalo per i 120 anni del Milan? Non lo so. Oggi ha già parlato Paolo Maldini di mercato e mi sembra di dover ripetere le sue parole. Stiamo seguendo tante cose, ma poi bisogna vedere se realmente ci sarà la necessità di fare qualcosa“. Si è espresso così Zvonimir Boban, Chief Football Officier del Milan, in merito alle possibilità di vedere Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Milan nel mercato di gennaio. La trattativa è aperta da tempo, ma la chiusura sembra ancora lontana. “Si sta allontanando? Ho già risposto – spiega Boban a Sky – Inutile ripetere. Prendete le parole di Paolo e quella è la risposta“.

Valuta questo articolo