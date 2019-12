Zlatan Ibrahimovic e il Milan sono destinati a dirsi sì. La moglie Helena vuole tornare a Milano, il giocatore ha già fatto sapere che è pronto a ritornare in Italia, il Bologna si è chiamato fuori e il Napoli probabilmente non si è mai interessato, visti i i problemi di spogliatoio. Forte della mancata concorrenza, rappresentata al più da club cinesi ed arabi, snobbati da Ibra poichè sfide poco allettanti sotto il profilo competitivo, il Milan resta fermo sulla propria proposta contrattuale.

Il mancato accordo riguarda infatti proprio la sfera economica. I rossoneri hanno proposto 2 milioni per i primi 6 mesi e 4 per l’eventuale stagione successiva, riservandosi la possibilità di rinnovare o meno il contratto. Ibrahimovic vorrebbe un contratto biennale garantito, con 6 milioni nella seconda stagione. Dal Milan credono che l’offerta presentata sia più che congrua, l’entourage del giocatore pensa lo stesso delle proprie richieste: se le parti si dovessero venire incontro i rossoneri avranno uno Zlatan in più sotto l’albero di Natale.

