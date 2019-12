La trattiva fra Zlatan Ibrahimovic e il Milan sembrava una formalità. Il giocatore aveva dimostrato di gradire la destinazione, le pretendenti si erano defilate da tempo, il Milan aveva tutta l’intenzione di puntare sul giocatore e restavano solo da limare i dettagli economici. Da qui in poi non si è più andati avanti, la discussione è in fase di stallo da diversi giorni e dall’ambiente rossonero filtra una certa dose di insoddisfazione.

Ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’ su RadioUno, Zvonimir Boban ha fatto chiarezza su quanto sta accadendo. Il Milan non è più convinto dell’affare in quanto l’acquisto di Ibrahimovic, contrario ai dettami indicati dalla società sulla questione età e plusvalenza, sarebbe stato utile a dare una scossa ad un ambiente che sembra essersi ripreso autonomamente: “se non arriverà Ibrahimovic chi potremmo prendere? Bisogna vedere come andranno le prossime partite. Ibra è una soluzione diversa, che a corto termine può darti tanto e per questo è unico. Vedremo se ci sarà la necessità assoluta di intervenire adesso o a fine campionato. Anche se non ha più 28 anni, Ibrahimovic poteva dare una sterzata a tutto l’ambiente che, quando abbiamo cominciato la trattativa, era molto più giù di adesso“.

