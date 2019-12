Giornata frenetica oggi a Casa Milan, incontri e colloqui per Boban e Maldini che hanno ricevuto presso i propri uffici Alessandro Lucci, agente di Davide Calabria.

La società rossonera intende rinnovare il contratto del proprio terzino, per questo motivo sono è già stata intavolata una trattativa tra le parti per arrivare presto ad un accordo. Sul fronte delle entrate, il Milan continua a lavorare per Jean-Clair Todibo, centrale del Barcellona che tanto bene ha fatto nel match di Champions contro l’Inter. Secondo Gianlucadimarzio.com, l’operazione è al momento in salita, perché manca l’accordo sulle cifre: gli spagnoli chiedono 25 milioni tra prestito e obbligo di riscatto, con una l’opzione di recompra ad una cifra prestabilita. Cifre che non convincono appieno il Milan, che proverà a limare qualcosa nelle prossime settimane.

