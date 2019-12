Zlatan Ibrahimovic e il Milan non hanno smesso di flirtare, nonostante le dichiarazioni delle ultime settimane che sembravano mettere la parola fine a questa operazione.

Se lo svedese avesse voluto declinare l’offerta rossonera, lo avrebbe già fatto da un pezzo, senza alcun tentennamento. Invece le parti continuano a sedursi, aspettando qualche giorno prima di fare chiarezza. La concorrenza è pressoché inesistente, per questo motivo Boban e Maldini possono permettersi di fare melina, temporeggiando e aspettando le mosse di Ibra. Dopo Natale si dovrebbero tirare le somme definitive, con lo svedese che potrebbe lavorare due settimane piene a Milanello per rimettersi in forma in vista del match con la Samp, in programma all’Epifania. Ibrahimovic però non è l’unico attaccante sulla lista del Milan, sul taccuino di Boban e Maldini ci è finito anche Erling Braut Haaland, esploso quest’anno con il Salisburgo e coinvolto anche lui nella scuderia Raiola.

Difficile però che i rossoneri riescano a mettere le mani sul 19enne prodigio, considerando la foltissima concorrenza che sta già bussando alle porte del club austriaco.

Valuta questo articolo