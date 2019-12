Mattia Perin ha deciso di far ritorno al Genoa. Il portiere italiano ha visto ridursi a zero le possibilità di scendere in campo in stagione dopo il ritorno di Gigi Buffon, diventato il secondo portiere della Juventus alle spalle dell’inamovibile Szczesny. Perin ha dunque pensato bene di fare le valigie e ritornare nel suo Genoa con il quale si era guadagnato la Nazionale e la chiamata dlela Juventus. Il 27enne portiere di Latina si trasferirà in prestito secco e proverà a tirar fuori il Genoa dalle brutte acque della zona retrocessione.

