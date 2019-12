Calciomercato Inter – Zanetti fa il punto della situazione: “Lautaro felice, a gennaio solo giocatori pronti”

“Vedo Lautaro felice di indossare la maglia dell’Inter. E’ un patrimonio del club. Siamo tutti contenti, di lui come di tutta la squadra“, si è espresso così Javeri Zanetti, vicepresidente dell’Inter, in merito alla situazione di Lautaro Martinez, vera e propria sorpresa dell’inizio di campionato dei nerazzurri. “Non ci ha stupiti la sua esplosione. Quando lo abbiamo scelto – spiega Zanetti a margine di un evento della sua fondazione Pupi – eravamo convinti che potesse dimostrare il valore che sta dimostrando ora. L’anno scorso è arrivato e ha lavorato benissimo, con grande umiltà, e lo sta continuando a fare“.

In merito al mercato di gennaio, Zanetti traccia la via: “abbiamo le idee chiare, se ci sarà la possibilità interverremo nel corso del mercato, sempre però per giocatori che possano garantire un salto di qualità e che possano inserirsi bene in questo percorso. Giocatori pronti, ma che soprattutto abbiano la personalità di giocare nell’Inter“.