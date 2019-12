Guai in casa Barcellona prima del tanto atteso Clasico. In vista della sfida contro il Real Madrid, si è aperto il caso Arturo Vidal. Nella giornata di ieri, il centrocampista cileno ha scoperto di essere stato escluso dagli 11 titolari del match contro i Blancos, decidendo di lasciare l’allenamento. Lo riporta ESPN che riferisce anche della reazione di diversi compagni che, senza successo, avrebbero provato a calmare l’ex Juventus.

La notizia potrebbe aprire uno spiraglio di mercato interessante in casa Inter. Antonio Conte ha segnalato da tempo Vidal come obiettivo per il centrocampo, ma fin qui il Barcellona si è sempre opposto. In caso di rottura con il club, Vidal potrebbe partire, anche solo in prestito, già a gennaio.

Valuta questo articolo