Ormai non è più un segreto, Arturo Vidal è uno dei principali obiettivi di mercato dell’Inter. Il giocatore, già allenato ai tempi della Juventus, è stato espressamente richiesto da Antonio Conte per rinforzare la mediana nerazzurra con il suo mix di quantità, qualità e soprattutto gol su inserimento che garantirebbe una pericolosa arma in più nel centrocampo dell’Inter.

Fin qui la società ha sondato il terreno solo sulla base del prestito, soluzione che ha sempre lasciato titubante il Barcellona. Nelle ultime ore però, stando a quanto riporta la Rosea, la famiglia Zhang ha autorizzato l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio a trattare sulla base di una cessione a titolo definitivo sulla base di 12 milioni di euro, cifra in linea con le richieste del Barcellona, ben consapevole di non poter rivendere il giocatore allo stesso prezzo in estate.

