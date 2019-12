Inter e Napoli lavorano in vista del mercato di gennaio, provando a mettere su uno scambio che coinvolge Matteo Politano e Fernando Llorente.

Prove di intesa tra i due club che, secondo quanto riferito da Sky Sport, hanno già iniziato i colloqui per valutare la fattibilità dell’operazione. Entrambi i giocatori si trasferirebbero con la formula del prestito secco per sei mesi, andando così a completare gli organici di Conte e Gattuso. Al momento non è stato raggiunto nessun accordo, anche se i due allenatori hanno dato la propria disponibilità, spingendo dunque Inter e Napoli a lavorare senza sosta per trovare la quadra.

Da sottolineare infine c’è il pressing della Fiorentina per Politano, già seguito dai viola nella scorsa finestra estiva di mercato.

