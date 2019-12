Calciomercato Inter – Marotta fa il punto sul centrocampo: “pensierino su Vidal, parleremo col Parma per Kulusevski”

Beppe Marotta fa il punto sulle operazioni di mercato dell’Inter: nerazzurri attivi a centrocampo, Vidal e Kulusevski nel mirino

“Vidal? E’ un giocatore molto importante, di livello mondiale e a cui sia io che Conte siamo legati da un bellissimo rapporto di amicizia. Abbiamo grande considerazione per questo giocatore, ma tantissime squadre lo vorrebbero. Purtroppo è del Barcellona, ma con delle convergenze positive un pensiero si può fare“. Con queste parole Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha spiegato a Sky Sport la posizione di mercato dell’Inter su Arturo Vidal. Il centrocampista cileno interessa ai nerazzurri: la sensazione è che a gennaio si proverà a portarlo a Milano. “A centrocampo, per via degli infortuni, abbiamo una rosa ristretta per le competizioni a cui partecipiamo. Sensi ha problemi di carattere muscolare, stiamo cercando di capire con degli approfondimenti clinici nel corso della settimana. Non è nulla di grave, sono fiducioso“, ha aggiunto. Poi un siparietto con il ds del Parma Faggiano su Kulusevski, giovane talento accostato ai nerazzurri. “Fino a giugno non si muove“, ha detto il dirigente emiliano. “Ne parleremo in altre sedi“, ha replicato Marotta.

