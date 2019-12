L’Inter comincia a muoversi sul mercato, in anticipo di qualche giorno rispetto all’apertura della finestra invernale. Il club nerazzurro si è messo sulle tracce di Dejan Kulusevski, talento classe 2000 in forza al Parma ma di proprietà dell’Atalanta.

Piero Ausilio ha intenzione di battere la concorrenza per il giocatore svedese, per questo motivo ha incontrato i dirigenti della società di Percassi per discutere del futuro del giovane esterno d’attacco, che si muoverà solo da giugno vista la ferma opposizione del Parma. L’Inter vorrebbe una priorità da parte dell’Atalanta, bloccando il calciatore per poi pagarlo a giugno, riversando il proprio tesoretto su giocatori da prendere subito a gennaio.

Un affare da 35 milioni di euro che vedrebbe anche favorevole il club bergamasco, ma a patto che non arrivi un’altra società a gennaio che voglia spendere subito per Kulusevski, pur prendendolo poi a giugno. Le parti comunque continuano a trattare e, nelle prossime settimane, potrebbero anche arrivare ad un accordo definitivo.

