In casa Inter la priorità è ben chiara da tempo, basta ascoltare le parole delle ultime conferenze stampa di Antonio Conte: la rosa è corta, servono innesti importanti già a gennaio, che possano integrarsi fin da subito. Giocatori forti, pronti a dare una mano in vista dell’assalto allo scudetto e soprattutto da Inter.

Dejan Kulusevski, nonostante i suoi 19 anni, risponde in pieno a questo profilo. L’esterno del Parma ha stregato i nerazzurri che sono già da tempo in contatto con l’Atalanta per prelevarlo a gennaio. I bergamaschi non hanno fretta di chiudere, ma un’offerta vicina ai 40 milioni di euro potrebbe dare il via libera all’operazione. In questo caso l’Inter potrebbe offrire Di Marco al Parma come una sorta di indennizzo, mentre l’Atalanta potrebbe mandare Barrow in prestito in maglia gialloblu.

L’alternativa a Kulusevski è Rodrigo De Paul dell’Udinese, con le valigie in mano già dall’estate passata, mentre sembra essere tramontata l’ipotesi Arturo Vidal: il Barcellona è restio sul prestito a stagione in corso. Per quanto riguarda il capitolo cessioni, in attesa di perfezionare quella di Gabigol, l’Inter ottiene feedback positivi da Parigi: il PSG si coccola Icardi che continua a segnare e convincere e ne studia il riscatto che frutterà una cifra importante da investire nel mercato estivo.

