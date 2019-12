L’Inter fa sul serio in vista del prossimo mercato di gennaio, i nerazzurri infatti sono a caccia di un giocatore che possa irrobustire il reparto di centrocampo.

Il preferito è senza dubbio Arturo Vidal, il cileno è in cima alla lista di Ausilio, che deve comunque superare numerose difficoltà per arrivare all’ex Juventus. Per questo motivo, secondo quanto riferisce Gianlucadimarzio.com, l’alternativa sarebbe Julian Weigl, classe 1995 del Borussia Dortmund. Una pista da seguire però solo il caso di addio a Vidal, solo a quel punto il tedesco potrebbe vestirsi di nerazzurro.

