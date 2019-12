Arturo Vidal, tramite il suo agente Fernando Felicevich, sta spingendo per concretizzare il suo passaggio all’Inter. Il centrocampista cileno è stanco del ruolo di secondo piano nel Barcellona e gradirebbe il ritorno in Serie A alle dipendenze di Antonio Conte. L’Inter offre un prestito con riscatto fissato a 12 milioni, soluzione gradita anche al Barcellona ormai consapevole di non poter rivendere il calciatore a cifre maggiori. I blaugrana però non resteranno con le mani in mano. Per rinforzare la propria mediana la società catalana ha sondato il terreno per Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter, in vista del calciomercato estivo.

Valuta questo articolo