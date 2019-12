Arturo Vidal è uno dei principali obiettivi di mercato dell’Inter. Antonio Conte ha fatto espressamente il nome del cileno per rinforzare la mediana nerazzurra con un giocatore che, già allenato ai tempi della Juventus, garantisce qualità e quantità in mezzo al campo.

Il cileno gradirebbe la destinazione, soprattutto alla luce della titolarità che il Barcellona non gli garantisce ad ogni match, ma che avrebbe in nerazzurro. Ai microfoni di Mundo Deportivo però Vidal si è detto sereno al Barcellona, nonostante il suo agente si stia occupando delle questioni di mercato: “il mio futuro? Se ne occupa il mio agente, io sono tranquillo e contento a Barcellona. Quando rientrerò vedremo, ora voglio stare con la mia famiglia, dopo tornerò ad allenarmi e prenderemo una decisione. Non sono io a decidere se giocare o meno ma l’allenatore. Ma sono tranquillo, continuerò a sfruttare tutte le occasioni che mi verranno date e a segnare, sono vicino ai 100 gol. Speriamo di alzare a fine stagione i trofei che ci stiamo giocando“.

