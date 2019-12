Ionut Radu non sta per nulla demeritando, ma il Genoa si è messo in testa di riportare a casa Mattia Perin. Un anno e mezzo dopo la cessione, la società del presidente Preziosi è fortemente intenzionata a vestire nuovamente di rossoblù il portiere della Juventus, che non sta trovando spazio in bianconero.

Le parti hanno già iniziato a discutere della trattativa, la formula sarebbe quella del prestito secco, che permetterebbe così alla Juve di sfoltire la rosa e al Genoa di avere un rinforzo di esperienza in questo periodo complicato.

