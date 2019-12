Calciomercato Fiorentina, tre big per il centrocampo: i viola bussano alla porta di Juventus e Milan

Il mercato di gennaio si avvicina e la Fiorentina vuole regalarsi un big a centrocampo, i nomi sulla lista di Commisso sono di quelli pesanti, ma sarà difficile riuscire a condurre in porto la trattativa.

Il presidente del club toscano ha individuato in Emre Can e Kessié i profili giusti per far compiere il salto di qualità al proprio centrocampo, con Seko Fofana come opzione secondaria nel caso in cui dovesse fallire l’assalto al tedesco o all’ivoriano. Per quanto riguarda il primo, lo spazio trovato fino a questo momento nella Juventus è davvero risicato, la concorrenza con Khedira, Bentancur, Ramsey e Rabiot è davvero serrata dunque non è esclusa la possibilità di un prestito di sei mesi.

Più complicato arrivare invece a Kessié, tornato prepotentemente al centro del progetto Milan dopo alcune settimane difficili, culminate con la mancata convocazione nel match contro la Juventus. Abbordabile infine la pista Fofana, con l’Udinese che potrebbe aprire alla cessione solo dietro, però, ad un corposo conguaglio economico.