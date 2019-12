Il Cagliari non ci sta e, dopo la rimonta subita in extremis nel match contro la Lazio, alza la voce all’indirizzo dell’arbitro Maresca.

Troppi i sette minuti di recupero secondo il presidente Giulini, che prima ha spiegato il motivo che ha spinto il direttore di gara ad assegnarli, salvo poi esprimere il proprio piccato parere: “la spiegazione è che i medici sono entrati in campo 5 volte e da regolamento ogni loro ingresso in campo equivale a 1 minuto da recuperare, a prescindere se le interruzioni siano state di 30, 40 o 50 secondi, poi ci sono stati i cambi”.

Il presidente ha poi rincarato la dose: “da regolamento i sette minuti ci stanno, certo il gol della Lazio è arrivo abbondantemente dopo i 7 minuti, ma la sostituzione nel recupero ha portato a concedere ulteriori 30 second. Il regolamento, che io non conoscevo, dice che i 7 minuti sono giusti ma a me sinceramente sembra davvero un’assurdità vedere un recupero così lungo senza che l’arbitro sia mai andato a vedere il Var, senza mai l’ingresso di una barella in campo. Tutte le interruzioni, tranne quella di Lykogiannis, sono state da meno di un minuto. Servirebbe buon senso, mi piacerebbe vedere il tempo effettivo di gioco di questo match. Mi rode vedere i tifosi delusi a fine gara dopo che ci hanno sostenuto per tutto l’incontro, non si meritavano di vedere quella lavagnetta”.

