Panino e salsiccia per festeggiare, la notte magica di Cerri: “Nainggolan mi ha portato ai caddozzoni”

Un gol pesantissimo, che non solo ha regalato tre punti al Cagliari, ma ha anche permesso ad Alberto Cerri di di scrollarsi di dosso i fischi e le critiche degli ultimi mesi.

La notte dell’attaccante rossoblù è tutta qui, ma anche nei panini mangiati in piena notte insieme a Radja Nainggolan e a papà Davide, arrivato fino in Sardegna sperando in una notte così del figlio. Il centrocampista belga non ci ha pensato su due volte e, dopo la partita, ha accompagnato i due ai ‘caddozzoni’, chioschi aperti fino a tardi dove si mangiano panini golosi. “C’è stato pure l’antidoping, non avevo mangiato in spogliatoio, e allora via con salsiccia e patatine con Radja e gli amici” le parole di Cerri.

Poi non ho dormito fino alle 5, arrivavano troppi messaggi. Alle otto mi sono risvegliato, dovevo andare al campo. Sognavo quel gol, quella palla che Luca Pellegrini mi ha messo così bene“.