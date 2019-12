Brooklyn Nets, Kyrie Irving ancora out per infortunio: salterà le partite contro Hawks e Hornets

Kyrie Irving ancora fermo ai box. L’inizio di stagione del nuovo playmaker dei Brooklyn Nets non è stato dei più fortunati, visto l’infortunio alla spalla che lo ha fortemente limitato nelle ultime settimane. Irving ha saltato due gare contro la sua ex squadra, i Boston Celtics, attirandosi gli sfottò degli ex tifosi che lo hanno etichettato come ‘codardo’, ma il problema non sembra certamente di poco conto. Coach Kenny Atkinson ha infatti preferito tenerlo a riposo anche per le gare contro Atlanta Hawks e Charlotte Hornets.