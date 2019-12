Kyrie Irving è sulla via della guarigione, ma non è ancora completamente guarito. L’infortunio alla spalla sta migliorando, ma gli impedisce ancora di allenarsi effettuando i contatti fisici. Il programma di recupero procede bene, ma non è stata ancora fissata la data del suo rientro. Insomma, l’infortunio di Kyrie Irving rischia di diventare un caso in quel di Brooklyn. Consci dell’idea di vedere in campo Kevin Durant solo nella prossima stagione, i tifosi dei Nets avrebbero voluto ammirare Kyrie Irving, ma l’ex Boston Celtics ha saltato diverse partite per un problema alla spalla che inizialmente non sembrava così grave.

Coach Atkinson è voluto intervenire al riguardo, mostrando piena fiducia nello staff medico della squadra e nel piano di recupero stimato: “il nostro piano è di ottimizzare, sempre di più, il lavoro individuale che Kyrie svolge sul campo, per poi inserirlo nelle partitelle di squadra. In passato ho già avuto a che fare con infortuni del genere, dove è difficile identificare la gravità della situazione, e credo di saper gestire una circostanza come questa. Ho una grande fiducia verso il nostro staff medico e spesso do per scontato che riescano a risolvere situazioni del genere. Se siamo giunti fino a questo punto con Kyrie Irving è soprattutto grazie alla loro preparazione in questo settore”.

